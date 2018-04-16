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GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 22:05 | Son Güncelleme

DHA: Mahkeme, ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson'un tutukluluğunun devamına karar verdi.

DHA: Mahkeme, ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson'un tutukluluğunun devamına karar verdi.

Afgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalgaAfgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalga
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