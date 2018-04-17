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GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 14:30 | Son Güncelleme

DHA: İstanbul'daki ana darbe davası;  4 generalin de bulunduğu 12 sanık "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

DHA: İstanbul'daki ana darbe davası; 4 generalin de bulunduğu 12 sanık "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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