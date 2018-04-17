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GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 17:48 | Son Güncelleme

DHA :  FETÖ soruşturması kapsamında resmi evrakta sahtecilik yaptığı iddiasıyla tutuklanan Ankara eski İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy, avukatının itirazı üzerine Ankara 5.

DHA : FETÖ soruşturması kapsamında resmi evrakta sahtecilik yaptığı iddiasıyla tutuklanan Ankara eski İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy, avukatının itirazı üzerine Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldı

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