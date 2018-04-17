DHA : FETÖ soruşturması kapsamında resmi evrakta sahtecilik yaptığı iddiasıyla tutuklanan Ankara eski İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy, avukatının itirazı üzerine Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldı
İYİ Parti erken seçime girebilir mi? İşte kanun maddeleri ve partiden en net açıklama
Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır
Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'
Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum
Erken seçimle ilgili flaş açıklama: Şimdiden ilan ediyorum Erdoğan kazanamayacak
İşkencenin böylesi! Eve kapattı, dövdü, üzerine kaynar su döktü! Yetmedi bir de...
Dünya şokta! İsrail açık açık ilan etti: Hemen yarın vururuz!
Kıskanç gelin başına iş açtı! 'O kadın damattan gözlerini alamıyor' deyip...
Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada
Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor
Samsung'tan eşi benzeri olmayan telefon
Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!
WhatsApp’a 16 yaş sınırı gelebilir!
Okuyucu Yorumları 0 yorum