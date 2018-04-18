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GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 12:44 | Son Güncelleme

DHA:Mardin' de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ömerli Kaymakamı Erol Korkmaz tututuklanırken, Dargeçit Kaymakamı Mehmet Yaşar Yeşiltaş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı..

DHA:Mardin' de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ömerli Kaymakamı Erol Korkmaz tututuklanırken, Dargeçit Kaymakamı Mehmet Yaşar Yeşiltaş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı..

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