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GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 21:22 | Son Güncelleme

DHA:Afrin'de mayın temizliği sırasında meydana gelen patlama sonucu bir uzman çavuş şehit oldu. 

DHA:Afrin'de mayın temizliği sırasında meydana gelen patlama sonucu bir uzman çavuş şehit oldu.

MB açıkladı! Yıl sonu dolar ne kadar olur? MB açıkladı! Yıl sonu dolar ne kadar olur?
Flaş... Suriye'ye hava operasyonu düzenleniyorFlaş... Suriye'ye hava operasyonu düzenleniyor
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