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GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 13:41 | Son Güncelleme

    DHA: CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "15 milletvekilimiz bugün CHP’den istifa edip İyi Parti’ye karatıldılar" dedi.

DHA: CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "15 milletvekilimiz bugün CHP’den istifa edip İyi Parti’ye karatıldılar" dedi.

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