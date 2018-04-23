DHA:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis'ten ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurulda yaşananlara ilişkin soruya "rezalet" yanıtını verdi. ten ayrıldı.
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