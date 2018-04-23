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GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 20:06 | Son Güncelleme

DHA / Başbakan Binali Yıldırım, “Yeni sistemle birçok şeyin sonu, birçok şeyin ilki olacak" dedi.

DHA / Başbakan Binali Yıldırım, “Yeni sistemle birçok şeyin sonu, birçok şeyin ilki olacak" dedi. "Neler değişecek?” sorusunu “Hiçbirşeyin sonu yok, hayat devam ediyor. Sistem değişir ama dünya dönmeye devam eder” diye yanıtladı.

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