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GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 03:54 | Son Güncelleme

DHA: Adıyaman'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA: Adıyaman'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kentte kısa süreli paniğe neden oldu.

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