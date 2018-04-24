DHA ANKARA;Başbakan Binali Yıldırım; "Adıyaman Samsat' ta meydrana gelen depremden dolayı vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Can kaybımız yok, bazı binalarda hasar var. Bunlarla ilgili Başbakanlık gerekli çalışmaları başlattı. Hasar tespitleri. ve yapılması gereken yardımlar konusunda harekete geçilmiştir" dedi
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