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GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 16:55 | Son Güncelleme

DHA:HDP' nin Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş HDP Parti Meclisi toplantısında Cumurbaşkanı adayının eski Genel Başkan Selahattin Demirtaş olması kararlaştırıldı.

DHA:HDP' nin Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş

HDP Parti Meclisi toplantısında Cumurbaşkanı adayının eski Genel Başkan Selahattin Demirtaş olması kararlaştırıldı.

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