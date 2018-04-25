DHA:HDP' nin Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş
HDP Parti Meclisi toplantısında Cumurbaşkanı adayının eski Genel Başkan Selahattin Demirtaş olması kararlaştırıldı.
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Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş
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