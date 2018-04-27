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GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 20:36 | Son Güncelleme

DHA: Elazığ-Diyarbakır karayolunda yolcu otobüsü devrildi.

DHA: Elazığ-Diyarbakır karayolunda yolcu otobüsü devrildi. 2'si ağır 30 kişi yaralandı.

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