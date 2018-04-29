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GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 14:57 | Son Güncelleme

DHA YURT;Kılıçdaroğlu: Arkadaşlarımız geri dönecek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'ye geçen 15 miletvekili için "Arkadaşlarımız geri dönecekler" dedi.

DHA YURT;Kılıçdaroğlu: Arkadaşlarımız geri dönecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'ye geçen 15 miletvekili için "Arkadaşlarımız geri dönecekler" dedi.

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