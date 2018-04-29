HABER

FLAŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 22:02 | Son Güncelleme

DHA: Adana'da Beyaz Evler Mahallesi'nde Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası kafelerin bulunduğu sokakta taraftarlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 Beşiktaşlı taraftar yaralandı.

DHA: Adana'da Beyaz Evler Mahallesi'nde Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası kafelerin bulunduğu sokakta taraftarlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 Beşiktaşlı taraftar yaralandı. 1'inin durumunun ağır olduğu belirtildi. 1 Galatasaray taraftarının da gözaltına alındığı ifade edildi.

Meral Akşener söz verdi! 'Seçim hilesi' sözleriMeral Akşener söz verdi! 'Seçim hilesi' sözleri
Afrin kahramanının şoke eden ölümü! Afrin kahramanının şoke eden ölümü!
Abdulllah Gül aday olacak mı? Açıklama geldiAbdulllah Gül aday olacak mı? Açıklama geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MAÇ ÖZETİ | Galatasaray 2 - 0 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Galatasaray 2 - 0 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

Cuma hutbesinde hoparlörden siyaset

Cuma hutbesinde hoparlörden siyaset

Osmanlıspor 1 - 4 Başakşehir maç özeti (Puan durumu)

Osmanlıspor 1 - 4 Başakşehir maç özeti (Puan durumu)

Yunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleri

Yunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleri

Deprem uzmanlarından korkutan uyarı: Bu bir sinyaldi, geliyor!

Deprem uzmanlarından korkutan uyarı: Bu bir sinyaldi, geliyor!

Kız arkadaşlarını gözetlemek için banyo süngerine kamera yerleştirdi

Kız arkadaşlarını gözetlemek için banyo süngerine kamera yerleştirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Berat Kandili orucu hangi gün tutulur? Kandil orucu kaç gün tutulur, nasıl ve ne zaman niyet edilir?

Berat Kandili orucu hangi gün tutulur? Kandil orucu kaç gün tutulur, nasıl ve ne zaman niyet edilir?

Şehidimizin kimliği belli oldu

Şehidimizin kimliği belli oldu

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Şırnak'ta hain saldırı: 1 asker şehit

Şırnak'ta hain saldırı: 1 asker şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.