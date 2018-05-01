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GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 10:00 | Son Güncelleme

  DHA: CHP Sözcüsü Bülent Tezcan: "Adayımızı Cuma günü açıklayacağız." 

DHA: CHP Sözcüsü Bülent Tezcan: "Adayımızı Cuma günü açıklayacağız."

İşte 15 Temmuz'un yeni görüntüleri... İşte 15 Temmuz'un yeni görüntüleri...
Kuzu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir!Kuzu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir!
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