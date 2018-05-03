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GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 12:42 | Son Güncelleme

  DHA: Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 24 Haziran’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i destekleyeceklerini söyledi.

DHA: Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 24 Haziran’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i destekleyeceklerini söyledi.

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