DHA: Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 24 Haziran’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i destekleyeceklerini söyledi.
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