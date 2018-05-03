DHA:Yunanistan sınırına geçtiği için gözaltına alınan Edirne Belediyesi kepçe operatörü Musa Alerik, çıkarıldığı Yunan Mahkemesi tarafından 5 ay hapis cezası ile 1500 euro para cezasına çarptırıldı. Mahkeme hapis cezasını ertelerken kepçeye de el koyma kararı verdi.

