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GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 14:58 | Son Güncelleme

DHA:Antalya 'nın Kemer ilçesi'nde minübüs  ile otomobil çarpıştı.

DHA:Antalya 'nın Kemer ilçesi'nde minübüs ile otomobil çarpıştı. Ölü ve yaralıların olduğu kaza yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevkedildi

CHP, SP, İYİ Parti, DP ittifak kuruyorCHP, SP, İYİ Parti, DP ittifak kuruyor
26 yaşındaki erkeğe tecavüzle suçlanıyorlar!26 yaşındaki erkeğe tecavüzle suçlanıyorlar!
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