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GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 09:14 | Son Güncelleme

DHA:Ankara  Altındağ' da  bir inşaatta  kazı çalışması sırasında  meydana gelen kontrolsüz dinamit patlatılması  nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

DHA:Ankara Altındağ' da bir inşaatta kazı çalışması sırasında meydana gelen kontrolsüz dinamit patlatılması nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

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