DHA: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Emniyet Mahrem Yapılanmasına yönelik soruşturmada Ankara İzmir ve Isparta illerinde 45 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildiği 32 şüphelinin yakalandığı bildirildi

