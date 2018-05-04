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GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 09:31 | Son Güncelleme

DHA: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Emniyet Mahrem Yapılanmasına yönelik soruşturmada Ankara İzmir ve Isparta illerinde 45 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildiği 32 şüphelinin yakalandığı bildirildi

DHA: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Emniyet Mahrem Yapılanmasına yönelik soruşturmada Ankara İzmir ve Isparta illerinde 45 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildiği 32 şüphelinin yakalandığı bildirildi

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