DHA: Muharrem İnce: "50 bin avukat cübbelerinizi 24 Haziran günü arabanızda tutun. Her an sizi YSK’nın önüne çağırabilirim hazır olun. Sandıkta oyu, sınav sorularını, hazineden parayı çaldırmayacağız" dedi.
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