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GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 15:50 | Son Güncelleme

DHA:Şırnak'ın Silopi ilçesinde piknik yapan öğrencilerin üzerine yıldırım düştü, Yaralıların olduğu bildirildi..

DHA:Şırnak'ın Silopi ilçesinde piknik yapan öğrencilerin üzerine yıldırım düştü, Yaralıların olduğu bildirildi..

Şırnak'ta yıldırım düştü! Çok sayıda yaralı varŞırnak'ta yıldırım düştü! Çok sayıda yaralı var
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