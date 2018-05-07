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GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 17:27 | Son Güncelleme

DHA:Diyarbakır' ın Çermik ilçesine bağlı Karataş mahallesinde öğrenci servisi şarampole yuvarlandı.

DHA:Diyarbakır' ın Çermik ilçesine bağlı Karataş mahallesinde öğrenci servisi şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 16 öğrenci yaralandı.

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