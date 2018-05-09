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GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 17:44 | Son Güncelleme

DHA: Şırnak Beytüşşebap'ta öğrenci servisi başka bir araç ile çarpıştı, kazada 15'i öğrenci 17 kişi yaralandı.

DHA: Şırnak Beytüşşebap'ta öğrenci servisi başka bir araç ile çarpıştı, kazada 15'i öğrenci 17 kişi yaralandı.

Millet İttifakı'na bir parti daha katılıyor!Millet İttifakı'na bir parti daha katılıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklama
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