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GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 11:25 | Son Güncelleme

DHA:Diyarbakır'da ki bir özel hastanenin inşaatında çalışan işçilerin iskeleden düşmesi sonucu 1'i ağır  5 işçi yaralandı. 

DHA:Diyarbakır'da ki bir özel hastanenin inşaatında çalışan işçilerin iskeleden düşmesi sonucu 1'i ağır 5 işçi yaralandı.

Erdoğan'dan seçim yorumu: Bu seçimde ne mi olacak?Erdoğan'dan seçim yorumu: Bu seçimde ne mi olacak?
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