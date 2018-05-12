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GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 17:01 | Son Güncelleme

DHA: Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'af' önerisine ilişkin, "Gündemimizde af yok" dedi.   

DHA: Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'af' önerisine ilişkin, "Gündemimizde af yok" dedi.

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