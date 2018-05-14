DHA:Erzurum' un Çat ile Bingöl' ün Karlıova ilçeleri arasındaki Köseler köyü mevkiinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. 10 kişi yaralandı. Olay yerine sok sayıda ambulans ve AFAD ekipleri sevkedildi.
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