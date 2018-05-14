DHA: 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işgal girişimine ilişkin 18'i tutuklu 67 sanıklı davada mütalaa açıklandı. Savcı 21 sanığın anayasayı ihlal suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti. Diğer sanıklara ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi istendi.

