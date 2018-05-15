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GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 11:55 | Son Güncelleme

  DHA:Başbakan Binali Yıldırım, "İsrail'i şiddetle, lanetle kınıyoruz.

DHA:Başbakan Binali Yıldırım, "İsrail'i şiddetle, lanetle kınıyoruz. Bölgede, barış iklimine benzin döken Amerikan yönetimini de kınıyoruz."

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