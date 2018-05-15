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GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 13:51 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde aralarında arazi anlaşmazılığı bulunan 2 aile arasında çatışma: 4 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde aralarında arazi anlaşmazılığı bulunan 2 aile arasında çatışma: 4 ölü, 2 yaralı

<img alt=""Erdoğan en çok Temel Karamollaoğlu'ndan rahatsız"" src="https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/2495654/2495654-148x74.jpg">"Erdoğan en çok Temel Karamollaoğlu'ndan rahatsız"
Filistin'den İsrail ve ABD'ye çok sert tepkiFilistin'den İsrail ve ABD'ye çok sert tepki
Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı varKatliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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