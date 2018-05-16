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GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 03:08 | Son Güncelleme

  DHA: Dışişleri kaynakları: "İsrail Büyükelçisi Bakanlığımıza davetle istişareler için Tel Aviv Büyükelçimizi Türkiye’ye çağırdımız iletilmiş, kendisinin de bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağı bildirilmiştir." 

DHA: Dışişleri kaynakları: "İsrail Büyükelçisi Bakanlığımıza davetle istişareler için Tel Aviv Büyükelçimizi Türkiye’ye çağırdımız iletilmiş, kendisinin de bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağı bildirilmiştir."

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