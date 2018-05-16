DHA: Dışişleri kaynakları: "İsrail Büyükelçisi Bakanlığımıza davetle istişareler için Tel Aviv Büyükelçimizi Türkiye’ye çağırdımız iletilmiş, kendisinin de bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağı bildirilmiştir."