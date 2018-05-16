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GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 04:27 | Son Güncelleme

DHA : Pendik İDO İskelesinde bir feribotun kıyıya yanaşması sırasında meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

DHA : Pendik İDO İskelesinde bir feribotun kıyıya yanaşması sırasında meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

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