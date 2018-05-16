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GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 16:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle telefonda görüştü. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle telefonda görüştü.

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Çankırı iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)Çankırı iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)
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