Hükumet Sözcüsü Bekir Bozdağ: “Kurgu bir yargılama sonunda, ABD New York Güney Mahkemesi, Atilla hakkında 32 ay hapis cezası verdi. Mahkeme hukuku çiğnedi; adil yargılama yapmadı; önceden belirlenmiş kararı ilan için sadece zorunlu usulü tamamladı
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