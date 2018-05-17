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GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 11:41 | Son Güncelleme

Bekir Bozdağ: Kumpas davalarla kimse Türkiye’yi dize getiremez ve Türkiye’ye rota tayin edemez.

Bekir Bozdağ: Kumpas davalarla kimse Türkiye’yi dize getiremez ve Türkiye’ye rota tayin edemez.

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