DHA ANKARA:Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ; "Teröristbaşı Gülen'in iade için geçici tutuklanması ve iade taleplerinde,bir eksiklik ya da yanlışlık yoktur."
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