DHA: Bursa'nın Mudanya İlçesi Evciler Köyü'nde cinnet getiren bir kişi; eşini, 2 çocuğunu ve babasını öldürüp jandarma ekiplerine teslim oldu.
Bursa'da gece yarısı dehşet! Öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü
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