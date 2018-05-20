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GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 15:33 | Son Güncelleme

Meteoroloji: Saat 15.30 ila 17.30 arası Ankara genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji: Saat 15.30 ila 17.30 arası Ankara genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu riskine karşı tedbirli olunmalı

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