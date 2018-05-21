Meteoroloji: Ankara'da 24'te ölçülen yağışlar: Kalecik ilçesinde ölçülen toplam yağış 53,7 kg/m2, Çankaya'da 33,8 kg/m2 iken, Şereflikoçhisar'da 0,2 kg/m2 yağış ölçüldü.
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