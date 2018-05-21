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GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 11:58 | Son Güncelleme

DHA:HDP'nin Eş Başkanlarının Milletvekili adayı olacağı iller kesinleşti. Pervin Buldan İstanbul'dan, Sezai Temelli Van'dan aday gösterilecek.

DHA:HDP'nin Eş Başkanlarının Milletvekili adayı olacağı iller kesinleşti. Pervin Buldan İstanbul'dan, Sezai Temelli Van'dan aday gösterilecek.

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