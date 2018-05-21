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GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 20:00 | Son Güncelleme

DHA: Tunceli il merkezi kırsalında halen devam eden kara ve hava operasyonu sırasında 8 terörist etkisiz hale getirildi.

DHA: Tunceli il merkezi kırsalında halen devam eden kara ve hava operasyonu sırasında 8 terörist etkisiz hale getirildi.

PARTNERSosyal medya ikiye ayrıldı: Fotoğraf mı resim mi?Sosyal medya ikiye ayrıldı: Fotoğraf mı resim mi?
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