DHA: Deniz Baykal ve eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntüleri internet aracılığıyla yayınladığı öne sürülen Ankara istihbarat Eski Şube Müdürü Zeki Güven ile eşi eski hakim Sevda Güven Eskişehir de yakalandı



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