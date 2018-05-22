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GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 10:33 | Son Güncelleme

DHA: Deniz Baykal ve eski MHP'li yöneticilerin  özel hayatlarına ilişkin  görüntüleri internet aracılığıyla yayınladığı öne sürülen Ankara istihbarat Eski Şube Müdürü Zeki Güven ile eşi eski hakim Sevda Güven  Eskişehir de yakalandı  

DHA: Deniz Baykal ve eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntüleri internet aracılığıyla yayınladığı öne sürülen Ankara istihbarat Eski Şube Müdürü Zeki Güven ile eşi eski hakim Sevda Güven Eskişehir de yakalandı

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