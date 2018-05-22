DHA: Deniz Baykal ve eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntüleri internet aracılığıyla yayınladığı öne sürülen Ankara istihbarat Eski Şube Müdürü Zeki Güven ile eşi eski hakim Sevda Güven Eskişehir de yakalandı
Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'den Kuzey Kore'ye 'Libya' tehdidi
Çakarlı araç kullanan Milli Eğitim Müdürü’ne soruşturma
Çöplükte yasak aşk dehşeti!
Mavi Balina'dan sonra Mariam alarmı!
Erdoğan: Prensiplerimize dikkat etmeyenleri listeye almadık
Ölümcül gaz taşıyan bulutlar şehri kapladı
Trump'tan seçimlerin heman ardından Venezuela'ya yaptırım kararı
Muharrem İnce'den Erdoğan'a suikast iddiasına dikkat çeken yorum
Rezalet ortaya çıktı, umrunda bile olmadı! Defalarca evine götürüp...
Okuyucu Yorumları 0 yorum