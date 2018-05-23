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GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 08:54 | Son Güncelleme

DHA: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski bakanlık personeli 11 kişi hakında bylock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı vererek  operasyon başlattı..

DHA: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski bakanlık personeli 11 kişi hakında bylock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı vererek operasyon başlattı..

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