DHA:Önce Hazine ardından Diyanet ve Vakıflara devredilen Kilise ve manastırların tapuları Süryanilere verildi..Süryaniler'e ait kilise, manastır ve mezarlıklardan oluşan 50 taşınmazın tapuları Mor Gabriel Manastırı Vakfına teslim edildi.

