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GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 14:13 | Son Güncelleme

DHA:Önce Hazine ardından Diyanet ve Vakıflara devredilen Kilise ve manastırların tapuları Süryanilere verildi..Süryaniler'e ait kilise, manastır ve mezarlıklardan oluşan 50 taşınmazın tapuları Mor Gabriel Manastırı Vakfına teslim edildi.

DHA:Önce Hazine ardından Diyanet ve Vakıflara devredilen Kilise ve manastırların tapuları Süryanilere verildi..Süryaniler'e ait kilise, manastır ve mezarlıklardan oluşan 50 taşınmazın tapuları Mor Gabriel Manastırı Vakfına teslim edildi.

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