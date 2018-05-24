HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

FLAŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 00:38 | Son Güncelleme

DHA: Amasya 15'inci Piyade Tugayı'nda böceklere karşı yapıldığı öne sürülen ilaçlamanın ardından rahatsızlanan çok asker saat 23.00'ten itibaren Devlet Hastanesine kaldırıldı.

DHA: Amasya 15'inci Piyade Tugayı'nda böceklere karşı yapıldığı öne sürülen ilaçlamanın ardından rahatsızlanan çok asker saat 23.00'ten itibaren Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zehirlenme şüphesiyle askerlerin tedavileri sürüyor.

PARTNERNihat Hatipoğlu'na sorulan ilginç sorularNihat Hatipoğlu'na sorulan ilginç sorular
Dolar açıklamasının ardından Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert yüklendi!Dolar açıklamasının ardından Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert yüklendi!
Bakan Albayrak, Irak sınırındaki petrol sondaj çalışmasını inceledi (3)Bakan Albayrak, Irak sınırındaki petrol sondaj çalışmasını inceledi (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

AK Parti adayları Reuters’a konuştu: Erdoğan son kararını verecek

AK Parti adayları Reuters’a konuştu: Erdoğan son kararını verecek

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı

Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dolar açıklamasının ardından Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert yüklendi!

Dolar açıklamasının ardından Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert yüklendi!

Yunanistan'dan skandal karar! Darbecilere iltica hakkı verildi

Yunanistan'dan skandal karar! Darbecilere iltica hakkı verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'na çok ağır sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'na çok ağır sözler!

Şans Topu sonuçları 23 Mayıs: 3 kişiye 250 biner lira!

Şans Topu sonuçları 23 Mayıs: 3 kişiye 250 biner lira!

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklama: Çekileceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklama: Çekileceğiz

Af vaadi MHP'nin seçim beyannamesinde

Af vaadi MHP'nin seçim beyannamesinde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.