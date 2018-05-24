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GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 10:19 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Kayalar bölgesinde göreve giden korucuları taşıyan aracın geçişi sırasında EYP patladı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Kayalar bölgesinde göreve giden korucuları taşıyan aracın geçişi sırasında EYP patladı. İlk belirlemelere göre 2 korucu şehit oldu, 3 korucu yaralandı.

PARTNEREmre Altuğ hakkındaki o soru Çağla Şıkel'i çok sinirlendirdi...Emre Altuğ hakkındaki o soru Çağla Şıkel'i çok sinirlendirdi...
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